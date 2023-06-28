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НовостиОбщество28 июня 2023 19:15

В Армавире устанавливают личность мужчины, гнавшегося с оружием за детьми

Полиция инициировала проверку
Евгения ХАЛИКОВА
Полиция проводит проверку.

Полиция проводит проверку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Армавире 28 июня неизвестный мужчина преследовал детей на улице. Очевидцы сообщили, что преследователь был вооружен. Он прятал за спиной предмет, похожий на ружье. Инцидент произошел на улице Карла Маркса.

«По факту этих данных сотрудниками ОМВД России по г. Армавиру проводится проверка», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По словам свидетелей, мужчина вышел из частного домовладения и направился за проходившими мимо мальчиками. Подростки, заметив преследование, успели убежать.