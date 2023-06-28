Вениамин Кондратьев рассказал о результатах сотрудничества между Кубанью и Беларусью

Губернатор Краснодарского края выступил на пленарном заседании Х форума регионов России и Беларуси. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев рассказал о результатах сотрудничества между Краснодарским краем и Республикой Беларусь. Губернатор Краснодарского края выступил на пленарном заседании Х форума регионов России и Беларуси. Глава Кубани отметил, что благодаря взаимодействию с белорусским партнером в Краснодаре появились 60 троллейбусов белорусского производства. Так как машины получили положительные отклики у горожан, было принято решение закупить еще 64 единицы общественного транспорта.

«Мы ранее приобрели 60 троллейбусов для Краснодара, о них хорошо отзываются горожане. До конца года планируют закупить еще 40 трамваев для краевого центра, 15 троллейбусов для Новороссийска и 9 электробусов для Сочи. Кроме того, есть перспективы создания совместного производства лифтов», - рассказал Вениамин Кондратьев.

Также весной 2023 года на заводе в Усть-Лабинске была запущена сборка российско-белорусских комбайнов и жаток. Уже собраны первые 10 машин. До конца 2023 года здесь планируют выпустить 45 комбайнов и 55 жаток. В Кропоткине организовано сборочное производство полуприцепов и зерновозов. Не исключено, что скоро на Кубани появится еще одно совместно производство - автобусов МАЗ.

Белорусские партнеры могут рассчитывает на меры поддержки – 15% компенсационные выплаты за скидку.