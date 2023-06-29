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НовостиОбщество29 июня 2023 4:14

В Сочи спасли собаку, сорвавшуюся с 10-метрового обрыва

Пса вернули хозяину
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
С собакой все хорошо

С собакой все хорошо

В Сочи спасатели эвакуировали собаку с 10-метрового обрыва. Пес сорвался со скалы днем 27 июня. Это произошло во время прогулки группы людей с собакой по Агурским водопадам.

«Между вторым и третьим водопадом с десятиметровой высоты в обрыв сорвалась собака», - сообщили в пресс-службе Кубань-СПАС.

Однако хозяин не смог сам достать своего питомца. Было труднодоступное место. Тогда на помощь пришли спасатели. С помощью альпинистского снаряжения они спустились к псу, погрузили его в транспортировочный мешок, доставили на верх и передали в руки хозяину.

К счастью, с собакой все хорошо.