В Сочи семьям участников СВО выделят деньги на детскую спортивную форму

Выплата носит заявительный характер

В Сочи семьям участников спецоперации будут выделять деньги на детскую спортивную форму. Выплаты предоставляются на каждого ребенка школьного возраста.

«Выплата носит заявительный характер. Прием заявлений начнется с 1 июля», - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», для получения выплаты надо обратиться в отдел соцразвития районной администрации по месту проживания. В Центральном районе - улица Навагинская, 18; в Хостинском - улица Грибоедова, 17; в Адлерском – улица Кирова, 53; а в Лазаревском заявления принимают на улице Победы, 113.