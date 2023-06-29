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НовостиОбщество29 июня 2023 4:41

В Сочи ограничат движение транспорта из-за спортивного фестиваля с 8 по 9 июля

Мероприятие включает в себя состязания по бегу и плаванию
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут.

В Сочи с 8 по 9 июля будет проходить спортивный фестиваль «Swim run Sochi». Во время мероприятия участники посоревнуются в беге и плавании. На время фестиваля перекроют дороги. Движение транспорта ограничат с 15:00 8 июля до 00:00 9 июля.

«Изменится схема движения маршрута №115 на улице Несебрской и Орджоникидзе: будут исключены остановочные пункты «Поликлиника», «Ривьерский мост», «Морвокзал», «к/з Фестивальный», «Зимний театр», «парк Фрунзе», «парк Дендрарий», - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Кроме этого, машины не смогут проезжать по ряду улиц Центрального района. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут.