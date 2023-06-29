Вечером 29 июня в Краснодаре ожидается гроза

Во второй половине дня в регионе будет пасмурно

29 июня к вечеру в Краснодарском крае пройдет дождь. Воздух днем прогреется до 30 градусов.

- Кубань окажется под влиянием циклона. В первой половине дня, в его теплом секторе, будет тепло и преимущественно сухо, а во второй половине дня - с ливнями и грозами, регион пересечет холодный атмосферный фронт, - сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.

Ветер западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу, 30 июня, пройдет кратковременный дождь, поздним вечером возможна гроза.