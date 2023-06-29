Что произошло за ночь 28 июня в Краснодарском крае

Многие отдыхающие забывают о мерах предосторожности на море. Спасатели рассказали, что делать, если затянули водоросли или унесло течением в Черном море.

В Адыгее на трассе М-4 «Дон» сгорел пассажирский рейсовый автобус. Он следовал из Геленджика в Ростов-на-Дону.

10-летний вундеркинд из Новороссийска мечтает создать лекарство от неизлечимых болезней. Игорь Козырев стал звездой ТВ и получил приглашение на химфак МГУ.

В Сочи семьям участников СВО выделят деньги на детскую спортивную форму. Выплата будет предоставляться на каждого ребенка.