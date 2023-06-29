Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июня 2023 5:28

Что произошло за ночь 28 июня в Краснодарском крае

Рассказываем последние новости за сутки
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК

Многие отдыхающие забывают о мерах предосторожности на море. Спасатели рассказали, что делать, если затянули водоросли или унесло течением в Черном море.

В Адыгее на трассе М-4 «Дон» сгорел пассажирский рейсовый автобус. Он следовал из Геленджика в Ростов-на-Дону.

10-летний вундеркинд из Новороссийска мечтает создать лекарство от неизлечимых болезней. Игорь Козырев стал звездой ТВ и получил приглашение на химфак МГУ.

В Сочи семьям участников СВО выделят деньги на детскую спортивную форму. Выплата будет предоставляться на каждого ребенка.