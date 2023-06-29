Количество пригородных электричек увеличили в Сочи в летний сезон

Изменения будут действовать до конца летнего сезона.

В Сочи увеличили количество пригородных электричек. Изменения будут действовать до конца летнего сезона.

«Для обеспечения комфортного проезда и своевременного прибытия пассажиров в утреннее время с 1 июня пригородный поезд №6821 «Сочи – Имеретинский Курорт – Сочи» курсирует по измененному расписанию», - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, первый рейс электричек теперь в 07:42. Ранее сообщалось, что новую остановку вводят для «Ласточек» в Сочи. С 1 июля по 30 сентября 2023 года электрички по маршруту "Сочи– Аэропорт– Сочи" начнут останавливаться на «Известия».