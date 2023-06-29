В Анапе отключат свет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Анапой отключат свет 29 июня. Электроэнергии не будет из-за плановых работ с 13:00 до 16:00 в СОТ «Автомобилист», СОТ «Колос», ДНТ «Южное».

- Света не будет в хуторе Красном на улицах: Вишневая, Вольная, Дачная, Казачья, Кооперативное, Северная, Тупиковая, Красноармейская, Морская, в переулках Урожайный, Строительный, Алматинский, Горный и в проездах Радужный, Изумрудный, Дружбы, Василькова, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Также отключения пройдут в поселке Просторном на улицах: Академика Опарина, Виноградная, Солнечная, Дальняя, Лемана, Мира, Центральная, Садовая, Молодежная, Новоселов, Овражная, Просторная, Северная, Славянская, Советская, Черноморская и в переулках Ясный, Дружбы, Детский.

Кроме того, с 11:00 до 18:00 света не будет в селе Юровка на улицах: Владимирская, Солнечная, Восточная, Мира, Северная, Мироненко, Екатеринодарская, Советская, Звездная, Казачья, Крымская, Садовое, Кубанская, Молодежная, Спортивная, Московская, Октябрьская, Полевая, Рождественская, Степная, Центральная, Школьная, Южная и в переулках Анапский, Восточный, Октябрьский, Садовый, Северный, Советский, Солнечный, Строителей, Школьный.