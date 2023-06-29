Площадь Искусств благоустраивают перед художественным музеем в Сочи

В итоге преобразится пространство общей площадью в три гектара.

В Год архитектуры в Сочи продолжают развивать общественные пространства для всех жителей и гостей города. Мэр курорта Алексей Копайгородский оценил, как идет благоустройство площади Искусств перед Сочинским художественным музеем — это одно из знаковых и самых популярных мест главного курорта страны.

С жителями района и активистами ТОС глава города обсудил комплексное благоустройство исторической территории. Подрядчик уже приступил к демонтажу тротуарной плитки, которая за десятилетие износилась. Здесь будет три новых вида покрытия, центральную часть уложат гранитом с уральских месторождений. А цветовую схему подобрали так, чтобы она гармонировала с фасадом известного сочинского памятника архитектуры прошлого столетия. При этом сам музей имени Дмитрия Жилинского продолжит работать, для посетителей предусмотрели отдельные подходы.

"Особое внимание зеленым насаждениям — все сохраним и приумножим. В итоге преобразится пространство общей площадью в три гектара. Основные работы должны быть завершены к осени, так в самом сердце курорта благоустроим еще одно современное комфортное пространство для прогулок и отдыха", - отметил Алексей Копайгородский.