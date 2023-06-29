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НовостиКарта Кубани29 июня 2023 6:45

Бывшего главу департамента туризма Кубани взяли на работу в отель за 1 рубль

Он будет занимать должность креативного директора в сети отелей
Мария ЧАЛАЯ
Креативный директор сети отелей в Анапе будет работать за 1 рубль.

Креативный директор сети отелей в Анапе будет работать за 1 рубль.

Фото: Виталий ТИМКИВ

Бывшего главу департамента туризма Кубани взяли на работу в отель за 1 рубль. Дмитрий Никифоров будет занимать должность креативного директора в сети отелей. Он будет заниматься организацией досуга отдыхающих.

- Стать частью развития российского курорта высокого уровня — профессиональный вызов для меня. Поэтому в данном случае материальная часть вопроса значительно уступает идейной, - прокомментировал назначение Дмитрий Никифоров.

Уточняется, что Дмитрий Никифоров в 2006 году занимал должность руководителя департамента молодежной политики Краснодарского края. В 2009 году он стал руководителем департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края. Также он работал редактором «Comedy Club Production» и руководил художественной частью проектов: Анимация «Сочи-Парк» и шоу «Волшебство начинается».

В ближайшем времени Дмитрий планирует организовывать проведение концертов российских звезд на площадках курорта.