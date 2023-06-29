Мошенница из Краснодара продала знакомым поддельные путевки в Таиланд

Полет за рубеж у обманутых жителей региона отменился

28-летняя жительница Краснодара ранее работала в турагентстве, но потом уволилась. Когда осталась без работы, решила обмануть почти на полмиллиона знакомых. Она оформила поддельные путевки в Таиланд и перестала выходить на связь.

«Потерпевшие перевели на счет злоумышленницы более 450 тысяч рублей. Чтобы создать видимость исполнения взятых на себя обязательств, обвиняемая отправила на электронную почту одной из клиенток поддельные договоры, туристические путевки и квитанции, после чего пропала», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас мошенница находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.