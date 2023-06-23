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НовостиОбщество23 июня 2023 8:52

Парламентарии проанализировали эффективность реализации краевого закона о животноводстве за прошлый год

По словам председателя ЗСК, в крае наблюдается положительная динамика
Наталья ИЛЬИНОВА

По данным краевого минсельхоза, по состоянию на начало этого года во всех категориях хозяйств насчитывалось почти 560 тысяч голов крупного рогатого скота. Это на 5,9 тысячи больше аналогичного периода 2022 года.

В субъекте зафиксирован также рост поголовья свиней, птиц, овец и коз.

Отдельный акцент был сделан на формировании племенного ядра, селекционной работе в животноводстве.

Как отметил руководитель Заксобрания, комментируя контрольное постановление ЗСК, животноводство постоянно находится в центре внимания региональных органов власти.

«Когда в 2018 году нами принимался профильный закон, у многих возникал вопрос - какие цели он преследует. Документ определил перспективы отрасли, придал ей импульс развития, помогает привлекать в нее инвестиции», - подчеркнул Юрий Бурлачко.

По словам председателя ЗСК, в крае наблюдается положительная динамика по увеличению стада КРС, с момента принятия закона поголовье скота выросло более чем на 33 тысячи голов, и это с учетом выбраковки животных по болезням и других неблагоприятных факторов.

«Развитию животноводства способствуют и принятые нами изменения в закон о плодородии почв. Теперь собственники, владельцы, пользователи, в том числе и арендаторы земельных участков, обязаны раз в пять лет вносить на каждый гектар угодий не менее 9 тонн органического удобрения. Таким образом два важнейших стратегических документа эффективно друг друга дополняют», - сказал Юрий Бурлачко.