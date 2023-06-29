Игорь Галась проверил обеспечение безопасности Краснодарского водохранилища. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Власти проверили безопасность Краснодарского водохранилища. Стратегически важное гидротехническое сооружение осмотрели первый вице-губернатор Кубани вместе с председателем кабинета министров Адыгеи Анзауром Керашевым и мэром краевого центра Евгением Наумовым.

– На данный момент уже приняты достаточно серьезные меры обеспечения безопасности Краснодарского водохранилища. Но мы все равно должны держать ситуацию под контролем. При необходимости будут разрабатываться дополнительные мероприятия. Главное, администрации Краснодарского края и Республики Адыгеи должны действовать совместно, - сообщил Игорь Галась.

Уточняется, что водохранилище занимает площадь в 400 кв. километров и соединяет Краснодарский край и Республику Адыгея. На гидротехническом сооружении находятся четыре охранных поста. На них круглосуточно дежурят сотрудники Росгвардии.

Кроме того, по всей территории установлено более 100 камер видеонаблюдения.