Экскурсионные киоски в Сочи оформят в едином стиле

Первый киоск в новом стиле уже установили в центре курорта.

В Сочи все экскурсионные киоски оформят в едином стиле. Это делают в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Первый киоск в новом стиле уже установили в центре курорта. Он появился рядом с «Поющими фонтанами».

«Киоск сделан из антивандальных материалов с большим количеством пластиковых вставок и имеет питающуюся от солнечных батарей подсветку. Всего на курорте только к середине июля появится еще 32 подобных объекта»,- уточнили в мэрии.

К слову, все объекты будут выполнены по одному эскизу. На курорте заменят все туристические экскурсионные павильоны.