На ж/д вокзале Сочи установили аудиогид для туристов

Участники аудиоэкскурсии узнают, как строился вокзал самого большого курорта СССР

На железнодорожном вокзале Сочи установили аудиогид для туристов. Любой желающий может воспользоваться данной услугой. Время экскурсии составляет 20 минут.

«Участники аудиоэкскурсии узнают, как строился вокзал самого большого курорта СССР, побывают в легендарных внутренних двориках вокзала и попробуют разгадать тайну уникальных башенных часов», - рассказали в пресс-службе СКЖД.

К слову, аудиогидом можно воспользоваться в любое время суток. Для этого нужно будет обратиться в бизнес-зал вокзала. Здесь работники выдадут аудиоплеер и наушники.