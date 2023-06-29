В Сочи начали монтировать основную конструкцию ажурного моста «Волшебный лист»

Сейчас ведутся работы по монтажу. Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи продолжают строить ажурный мост «Волшебный лист». Специалисты уже завершили установку пролета, который соединил правый и левый берег реки. Также строители соединили основные конструкции моста. Сейчас ведутся работы по монтажу.

«Двигаемся по срокам. До конца осени уже закончим монтаж основной конструкции. Примерно со второй половины июля начнется монтаж пространственной конструкции - ажурной. Далее будет госприемка, после чего уже введем мост в эксплуатацию», - рассказали kp.ru в пресс-службе компании-застройщика.

Ранее сообщалось, что все работы ведутся с использованием специального крана. Благодаря этому строительная техника не заходит в устье руки. Экосистема не нарушается. Как удалось узнать «КП»-Кубань», ажурный мост откроют до конца 2023 года.