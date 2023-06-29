В Краснодаре покажут кино под открытым небом 1 июля Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре покажут кино под открытым небом 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Акция «Кино нашего двора» пройдет в Пашковском жилом массиве.

Кинопоказ организуют по улице 1-го Мая, 65. Перед началом просмотра, в 20:00, для зрителей выступит исполнительница Ула Диринг с авторскими песнями. А в 20:30 на большом экране покажут музыкальную комедию «Флешмоб».

30 июня в сквере «Детский» в поселке им. Демьяна Бедного жители и гости увидят комедию «Семья года». Кинопоказ стартует в 20:30. В 19:30 зрители поучаству.т в мастер-классе по диджеингу от «ДискЖокей».

Напомним, акцию «Кино нашего двора» организовал в 2010 году Центр событий Краснодара.