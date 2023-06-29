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НовостиПроисшествия29 июня 2023 8:20

В Сочи задержали вора с помощью системы распознавания лиц

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали полицейским
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали мужчину.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали мужчину.

В Сочи задержали вора с помощью системы распознавания лиц. 42-летний жители одного из южных регионов России находился в оперативном розыске. Функция распознавания лиц засекла мужчину на одной из улиц Сочи.

"Наряд вневедомственной охраны получил информацию о том, что приезжий, которого разыскивают правоохранительные органы за кражу денежных средств и запасных частей к автомобилям, замечен в сетевом магазине на улице Возрождения", - рассказали в пресс-службе Росгвардии Краснодарского края.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали мужчину. При виде служебного автомобиля подозреваемый попытался убежать. Но попытка провалилась.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали полицейским.