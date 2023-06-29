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НовостиОбщество29 июня 2023 8:40

В Лабинском районе к 1 сентября откроют первый «Кванториум»

Он разместится на базе школы №9
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/minkovaanna23

Фото: t.me/minkovaanna23

В Лабинском районе к 1 сентября откроют первый «Кванториум». Третий в крае детский технопарк разместится на базе школы №9. Первые два работают в Анапе и Ейске в рамках национального проекта «Образование».

- Строители уже готовят помещения под новое образовательное пространство.

Аудитории «Кванториума» оснастим самым современным оборудованием. Здесь будут обучать новое поколение программистов, химиков, биологов и физиков, - сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Уточняется, что на занятиях ребята изучат прототипирование, основы программирования, научатся решать практико-ориентированные задачи, освоят БПЛА.