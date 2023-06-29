В Краснодарском крае Черное море прогрелось до +25 градусов Фото из архива КП

В Краснодарском крае Черное море прогрелось до +25 градусов. Максимальную температуру 29 июня зафиксировали в Сочи. Об этом сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На градус ниже показывают столбики термометров в Анапе и Новороссийске. Здесь море прогрелось до +24 градусов. Таких же отметок достигает температура морской воды в Туапсе и Геленджике.

Азовском море максимально прогрелось в Ейске и Темрюке. Здесь термометры показывают +25 градусов. На градус ниже температуры морской воды в Приморско-Ахтарске.

Напомним, 29 июня на Черноморском побережье в Краснодарском крае обещают воздух прогреется до +27 градусов. Местами на курортах пройдет небольшой дождь.