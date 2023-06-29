Проводится проверка Фото из архива КП

На Кубани 52-летний мужчина выжил после столкновения с грузовым поездом. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Все произошло утром 29 июня на станции «Краснодар – Сортировочная». Машинист поезда, заметив на путях человека, экстренно затормозил. Несмотря на это, состав не успел вовремя остановиться и сбил 52-летнего краснодарца.

«Установлено, что машинист неоднократно подавал звуковые сигналы, однако мужчина не отреагировал», – уточнили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Пострадавшего мужчину госпитализировали. У него диагностировали травмы головы и грудной клетки.

В настоящее время проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

«По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение», – добавили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.