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НовостиПроисшествия29 июня 2023 9:07

На Кубани 52-летний мужчина выжил после столкновения с грузовым поездом

Пострадавшего госпитализировали
Светлана ОВДЕЙ
Проводится проверка Фото из архива КП

Проводится проверка Фото из архива КП

На Кубани 52-летний мужчина выжил после столкновения с грузовым поездом. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Все произошло утром 29 июня на станции «Краснодар – Сортировочная». Машинист поезда, заметив на путях человека, экстренно затормозил. Несмотря на это, состав не успел вовремя остановиться и сбил 52-летнего краснодарца.

«Установлено, что машинист неоднократно подавал звуковые сигналы, однако мужчина не отреагировал», – уточнили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Пострадавшего мужчину госпитализировали. У него диагностировали травмы головы и грудной клетки.

В настоящее время проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

«По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение», – добавили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.