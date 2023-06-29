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НовостиОбщество29 июня 2023 9:35

В Краснодаре приостановлено движение нескольких трамваев из-за ДТП

Авария произошла в районе улиц Коммунаров и Новокузнечной
Светлана ОВДЕЙ
Движение трамваев приостановлено в оба направления Фото: t.me/kttukrd

Движение трамваев приостановлено в оба направления Фото: t.me/kttukrd

В Краснодаре приостановлено движение нескольких трамваев из-за ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

«В районе пересечения улиц Коммунаров и Новокузнечной произошло ДТП с участием трамвая маршрута №22 и легкового автомобиля», – сообщили в МУП «КТТУ».

В настоящее время приостановлена работа трамваев №1,2,5,8,20,22,15 в оба направления. Водителей и пассажиров просят быть внимательными.