Движение трамваев приостановлено в оба направления Фото: t.me/kttukrd

В Краснодаре приостановлено движение нескольких трамваев из-за ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

«В районе пересечения улиц Коммунаров и Новокузнечной произошло ДТП с участием трамвая маршрута №22 и легкового автомобиля», – сообщили в МУП «КТТУ».

В настоящее время приостановлена работа трамваев №1,2,5,8,20,22,15 в оба направления. Водителей и пассажиров просят быть внимательными.