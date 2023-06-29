На Кубани начали строить четыре новые поликлиники Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани начали строить четыре новые поликлиники. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Так, в Курганинском и Выселковском районах возводят взрослые поликлиники на 500 посещений каждую. В Приморско-Ахтарском муниципалитете строят совмещенное медучреждение на 450 посещений. Детская поликлиника на 150 посещений появится в станице Елизаветинской Краснодара.

В настоящее время подрядчики проводят подготовительные работы. В поликлиниках, в частности, установят диагностическое оборудование – аппараты УЗИ, стоматологические установки, оборудование для клинических лабораторий, отделений реабилитации и функциональной диагностики.

«Сейчас в разных городах и районах края одновременно по нацпроекту «Здравоохранение» строим и проектируем 19 поликлиник, восемь из них должны завершить в этом году. Это то самое первичное звено, основа здравоохранения», – отметил Вениамин Кондратьев.

Достроить медучреждения планируют в 2024-2025 годах.