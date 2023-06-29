Спасатели четвертый день ищут пропавшую женщину в горах Сочи

Обследовали наиболее труднодоступные участки указанных районов: крутые склоны, каньоны, скальники.

В Сочи спасатели и кинологи ЮРПСО МЧС России четвертый день ищут женщину, отправившуюся 25 июня за грибами в районе села Калиновое озеро. Ее до сих пор не нашли. Поиск ведется совместно со спасателями службы «Кубань-СПАС», Службы спасения города Сочи, волонтерами и родственниками пропавшей женщины.

"Вчера спасатели обследовали горно-лесную местность в районе Калинового озера от автомобильной дороги до реки Большая Хоста. На этом участке местности были осмотрены все ручьи, впадающие в реку. Также обследован район чайных плантаций и пасеки. За день пройдено около 3 квадратных километров по пересеченной местности", - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

За эти дни спасатели и кинологи обошли отроги хребта Алек и горы Верблюдка. Обследовали наиболее труднодоступные участки указанных районов: крутые склоны, каньоны, скальники.

Всего от ЮРПСО МЧС России за четыре дня поиска было привлечено 99 спасателей, из них 7 кинологических расчетов, задействовано 14 единиц техники. Осмотрено около 16 квадратных километров лесного массива. На настоящий момент женщину так и не нашли.