Мужчину уже привлекали к административной ответственности Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Мужчину в костюме «Архангела» задержали за незаконные фотосессии в Геленджике. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 26-летний краснодарец работал в районе аквапарка «Золотая бухта». Молодой человек купил костюм и без лицензии предлагал туристам сфотографироваться с ним за деньги.

«В отношении нелегального бизнесмена возбуждено административное производство по статье 14.1 КоАП РФ. Реквизит полицейские изъяли», – сообщили в пресс-службе МВД по краю.

Уточняется, что мужчину уже привлекали к административной ответственности за ту же деятельность.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Геленджике задержали аниматоров, вымогавших деньги у туристов за фото. «Коня», «Русалку» и «Тритона» доставили в полицию.