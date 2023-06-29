В Сочи обещают сильный ливень, град и грозу до 1 июля

На реках вероятны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи вновь ухудшится погода. На курорт с вечера 29 июня до конца 1 июля обрушится сильный ливень, град. Также в Сочи прогнозируют грозу.

"На реках вероятны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. При грозе шквалистое усиление ветра составит 15-17 м/с", - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Все службы переведены в усиленный режим работы. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Сочинцам и туристам рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, предпринять все необходимые меры предосторожности.

В случае ЧС необходимо звонить по номеру 112.