Машины находятся на накопительной парковке в поселке Ильич Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоит 250 машин. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

За сутки три парома – «Мария», «Лаврентий» и «Авангард» – перевезли в Крым 482 автомобиля и 414 пассажиров. Машины, ожидающие в очереди, находятся на накопительной парковке в поселке Ильич. На стоянке продолжают работать волонтеры.

«На парковке достаточно свободных мест для приема грузовиков, ожидающих своей очереди для переправы. Причин задействовать дополнительные площадки нет», – сообщили в краевом оперштабе.

Уточняется, что при необходимости будут оперативно развернуты резервные накопительные парковки.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничения ввели 27 октября.

Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.