За незаконную торговлю на пляжах Анапы будут штрафовать

Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе за незаконную торговлю на пляжах будут штрафовать. Об этом стало известно во время утреннего обхода набережной Паралии, который совершил мэр Анапы Василий Швец со своими заместителями Виталием Вороновым и Артемом Моисеевым, а также депутатом ЗСК Николаем Морарем.

- В Витязево периодически появляется стихийная торговля. Муниципальному контролю предстоит ежедневно проверять объекты на законность, к нарушителям будут приняты административные меры, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что также на набережных продолжают бороться с фотоживодерами.

Кроме того, на Паралии к следующему сезону планируется провести ряд работ. Они улучшат облик популярной территории, сохранив ее уникальную национальную идентичность.