Завершены поиски 14-летней школьницы на Кубани

Девочку передали родителям

Поисковые отряды и полицейские накануне распространили информацию, что 14-летняя школьница ушла из дома в Славянске-на-Кубани 27 июня и пропала. Девочка уехала в Краснодар и не выходила на связь больше суток. Как стало известно «КП» - Кубань», подростка нашли.

- Школьница найдена сотрудниками ПДН в городе Краснодаре у подруги. В настоящий момент передана родителям, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

С родителями и школьницей проведена профилактическая беседа.