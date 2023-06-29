Штормовое предупреждение объявили в Сочи до 1 июля

Море может штормить
Штормовое предупреждение объявили Сочи. По данным ГМБ Туапсе, утром и до конца суток 30 июня, а также ночью и утром 1 июля на участке от Джубги до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.
В связи с этим Главное управление по Краснодарскому краю рекомендует:
В случае возникновения и выхода смерча на сушу:
-если вы находитесь на открытой местности - немедленно укройтесь в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине: ложитесь на дно и плотно прижмитесь к земле
-если вы находитесь на улице остерегайтесь порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов
-дополнительно закрепите временное жилье: палатку, шалаш, навес
-внимательно наблюдайте за окружающей обстановкой.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.