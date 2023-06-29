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НовостиОбщество29 июня 2023 11:04

Штормовое предупреждение объявили в Сочи до 1 июля

Могут сформироваться смерчи
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Море может штормить

Море может штормить

Штормовое предупреждение объявили Сочи. По данным ГМБ Туапсе, утром и до конца суток 30 июня, а также ночью и утром 1 июля на участке от Джубги до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.

В связи с этим Главное управление по Краснодарскому краю рекомендует:

В случае возникновения и выхода смерча на сушу:

-если вы находитесь на открытой местности - немедленно укройтесь в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине: ложитесь на дно и плотно прижмитесь к земле

-если вы находитесь на улице остерегайтесь порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов

-дополнительно закрепите временное жилье: палатку, шалаш, навес

-внимательно наблюдайте за окружающей обстановкой.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.