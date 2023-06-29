Вениамин Кондратьев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани вошел в топ-25 национального рейтинга глав регионов. Вениамин Кондратьев занимает 24 место в списке, составленном центром информационных коммуникаций «Рейтинг» с мая по июнь.

Отмечается, что рейтинг подготовлен на основе заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Как отметил журналист, политолог, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, на Кубани продолжают собирать рекордные урожаи. В 2023 году в регионе получат не менее 12,4 млн тонн зерновых.

Бюджет края составил 500 млрд рублей. Большую часть – 279,7 млрд рублей – направили на развитие социальной сферы.

«Все выплаты обеспечены в полном объеме, социальные пособия проиндексированы. Таких исторических значений удалось достичь, в том числе, благодаря принятому Плану обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности», – отметил Александр Малькевич.

Сейчас на Кубани бизнесу доступны 125 видов господдержки. В 2023 году в регионе реализуют 27 проектов импортозамещающих промышленных предприятий на 24,2 млрд рублей.

Кроме того, Краснодарский край начинает серийное производство беспилотников. В этом году рассчитаны гранты на разработку опытных образцов БПЛА и продукции электропромышленности. На один образец отводится до 2,5 млн рублей.

В крае также разработаны 38 инвестпроектов на 304 млрд рублей в туротрасли. Отмечается, что к 2030 году на курортах появится 28 тысяч новых номеров. В то же время в регионе активно развивают социальную сферу. Так, в крае строят 170 соцобъектов. Кроме того, запланирован ремонт 640 образовательных организаций и более тысячи домов.

«При поддержке федерального центра развивают альтернативные транзитные маршруты. На полгода раньше срока запустили Дальний Западный обход Краснодара. Это позволило перенаправить транспортные потоки к Крымскому мосту. Практически завершили работы на трассе М-4 «Дон» около Геленджика. Провели техническое открытие нового Яблоновского моста», – отметил Александр Малькевич.

В 2023 году на Кубани построят и отремонтируют 480 км дорог. А по нацпроекту «Жилье и городская среда» специалисты обновят 142 зеленые зоны.