В Сочи оштрафовали бизнесмена за незаконные экскурсии по даче полковника Квитко

Арбитражный суд Краснодарского края принял решение привлечь мужчину к административной ответсвенности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Хотинского района Сочи провела проверку в отношении индивидального предпринимателя. Мужчина незаконно проводил экскурсии по даче полковника Квитко. При этом у него не было никаких разрешительных документов.

"Вышеуказанные нарушения явились основанием для возбуждения в отношении индивидуального предпринимателя дела об административном правонарушении, предусмотренном по статье "Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности, и использования указанного объект", - уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Арбитражный суд Краснодарского края принял решение привлечь мужчину к административной ответсвенности. Его оштрафовали.