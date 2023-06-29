В Сочи оштрафовали бизнесмена за незаконные экскурсии по даче полковника Квитко

Арбитражный суд Краснодарского края принял решение привлечь мужчину к административной ответсвенности.
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Прокуратура Хотинского района Сочи провела проверку в отношении индивидального предпринимателя. Мужчина незаконно проводил экскурсии по даче полковника Квитко. При этом у него не было никаких разрешительных документов.
"Вышеуказанные нарушения явились основанием для возбуждения в отношении индивидуального предпринимателя дела об административном правонарушении, предусмотренном по статье "Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности, и использования указанного объект", - уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Арбитражный суд Краснодарского края принял решение привлечь мужчину к административной ответсвенности. Его оштрафовали.