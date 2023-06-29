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НовостиОбщество29 июня 2023 11:40

В Сочи оштрафовали бизнесмена за незаконные экскурсии по даче полковника Квитко

Мужчина проводил экскурсии без разрешения
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Арбитражный суд Краснодарского края принял решение привлечь мужчину к административной ответсвенности.

Арбитражный суд Краснодарского края принял решение привлечь мужчину к административной ответсвенности.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Хотинского района Сочи провела проверку в отношении индивидального предпринимателя. Мужчина незаконно проводил экскурсии по даче полковника Квитко. При этом у него не было никаких разрешительных документов.

"Вышеуказанные нарушения явились основанием для возбуждения в отношении индивидуального предпринимателя дела об административном правонарушении, предусмотренном по статье "Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности, и использования указанного объект", - уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Арбитражный суд Краснодарского края принял решение привлечь мужчину к административной ответсвенности. Его оштрафовали.