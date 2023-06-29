Утопленника достали из воды на центральном пляже Сочи

Скорая была вызвана немедленно Фото: Михаил ФРОЛОВ

На центральном пляже Сочи произошла трагедия. 65-летней мужчина пошел искупнуться, но так и не вышел из воды. Спасатели пляжа сразу заметили неподвижной тело и бросились спасать туриста.

«Один из отдыхающих помог перенести утопающего на берег. Скорая была вызвана немедленно, все время до прибытия врачей спасатели пытались реанимировать мужчину, проводя сердечно-легочную реанимацию. На месте ЧП находилась медицинская сестра из медицинского пункта, расположенного на пляже, с чемоданчиком для оказания первой неотложной помощи. Она также пыталась помочь спасателям», - прокомментировали ЧП в пресс-службе администрации Сочи.

Спасатели долгое время пытались привести мужчину в чувство. Но все попытки оказались безрезультатными. Когда приехали врачи, то констатировали смерть.

«Медсестра после происшествия оказала помощь супруге погибшего, потребовавшуюся на фоне полученного стресса», - заключили в мэрии.