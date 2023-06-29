В Краснодаре изменится движение трамваев в районе Московской с 1 по 14 июля

В Краснодаре модернизируют трамвайный узел на улице Московской Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре изменится движение трамваев в районе улицы Московской с 1 по 14 июля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Реконструкция трамвайного узла в районе КубГТУ продолжается.

Так, 1 и 2 июля ограничат движение по улицы Садовой, Крайней и Красных Зорь в сторону конечной остановки «ул. Декабристов». Трамваи № 1 и № 20 в эти дни работать не будут. В то же время по маршруту №8 запустят больше двухвагонных составов.

Трамвай № 2 от улицы Индустриальной пройдет по сокращенному пути до остановки «ул. им. 40-летия Победы». Состав № 3 проследует от Западного депо до улицы Дмитриевская Дамба, далее трамвай поедет по улицам Дмитриевская Дамба, Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров, Горького и обратно в депо.

Состав № 21 из Юбилейного микрорайона от перекрестка улиц Горького и Коммунаров проследует по улицам Коммунаров, Захарова до конечной остановки «ул. Индустриальная». Обратно трамвай отправится по тому же маршруту.

Трамвай № 22 в оба направления от улицы Дмитриевская Дамба проследует по улицам Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров, Колхозной, Клинической и далее по установленному маршруту.

Вечером 30 июня несколько трамваев закончат свою работу раньше. Так, последний состав№ 2 от конечной остановки «ул. Декабристов» отправится в 21:40, от конечной остановки «Ул. Индустриальная» — в 20:53. После 21:00 трамваи проследуют от улицы Индустриальной до остановки «ул. им. 40-летия Победы» и обратно.

Последний трамвай № 20 отправится от остановки «ул. Декабристов» в 21:28, от «Хладокомбината» — в 20:27. После 21:00 трамваи проследуют от «Хладокомбината» до «ул. им. 40-летия Победы» и обратно.

С 3 по 14 июля будет ограничено движение с улицы Островского на улицу Красных Зорь и с улицы Крайней на улицу Московскую. Трамвай № 1 соединит конечные остановки «ул. Декабристов» и «ул. Индустриальная» по улицам Красных Зорь, Садовой, Дмитриевской Дамбе, Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров, Захарова;

Состав № 2 проследует по сокращенному маршруту от улицы Индустриальной до остановки «ул. им. 40-летия Победы». Трамвай № 21 из Юбилейного микрорайона проедет до конечной остановки «ул. Декабристов». Состав № 22 прямо и обратно проследует от улицы Дмитриевская Дамба по улицы Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров, Колхозной и Клинической.

Напомним, с 24 июня по 23 июля в Краснодаре модернизируют трамвайный узел на улице Московской. Специалисты заменят 1,4 км рельсов и построят 200 м новых путей.

«Это позволит соединить центральную и западную части Краснодара», – отметили в пресс-службе мэрии краевого центра.