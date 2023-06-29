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НовостиОбщество29 июня 2023 12:25

Абоненты Краснодарского края оказались одними из самых бережливых

Самыми рачительными пользователями сервисов МТС стали жители столицы России
Василина КОПЫЛОВА

По данным компании МТС кубанцы все чаще используют подписку МТС Premium для того, чтобы получить наиболее выгодный результат и сэкономить деньги.

В частности, чтобы получить максимальный пакет интернет-трафика, доступ к онлайн-кинотеатру и кешбэк.

За минувший год число тех, кто использует более одного сервиса из подписки МТС Premium, выросло в три раза. Также меняется профиль потребления. К услугам таких нетелеком-сервисов, как МТС Music и книжный сервис Строки, сегодня обращаются примерно в 2,5 раза большее количество абонентов. А еще жители Краснодарского края стали чаще активировать промокоды партнеров.