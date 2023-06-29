Абоненты Краснодарского края оказались одними из самых бережливых

По данным компании МТС кубанцы все чаще используют подписку МТС Premium для того, чтобы получить наиболее выгодный результат и сэкономить деньги.

В частности, чтобы получить максимальный пакет интернет-трафика, доступ к онлайн-кинотеатру и кешбэк.

За минувший год число тех, кто использует более одного сервиса из подписки МТС Premium, выросло в три раза. Также меняется профиль потребления. К услугам таких нетелеком-сервисов, как МТС Music и книжный сервис Строки, сегодня обращаются примерно в 2,5 раза большее количество абонентов. А еще жители Краснодарского края стали чаще активировать промокоды партнеров.