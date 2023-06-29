Школа готова на 48% Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Школу на 1100 мест в Тбилисском районе достроят к концу 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Учреждение возводят в станице Тбилисской по нацпроекту «Образование».

Трехэтажное здание появится по улице 8 Марта. Всего здесь задействованы 67 строителей и 10 единиц техники. На первом этаже запланирована столовая с залом на 370 мест, буфет, гардеробы, медпункт, прививочный, процедурный и стоматологический кабинеты, помещения для логопеда, педагога-психолога, спортзал.

На втором этаже появятся два актовых зала на 600 и 75 мест, учебные кабинеты, спортзал для начальных классов и тренажерный зал. На третьем этаже оборудуют музей, кабинеты музыки, ИЗО и православной культуры, изостудию, класс для «продленки» и две игровые.

На территории школы подготовят спортивное ядро. Здесь разместят футбольное поле, беговую дорожку на 250 м и дорожку на 100 м, зоны для прыжков в длину, толкания ядра и метания диска, баскетбольную и волейбольную площадки, зоны для гимнастики, отдыха и мероприятий.

На стройплощадке проводят армирование плит перекрытия, кирпичную кладку перегородок, прокладывают сети канализации и водоснабжения, устанавливают бордюры и входные группы, монтируют окна на первом этаже.

Отмечается, что школа готова на 48%. Достроить учреждение планируют в декабре 2023 года.