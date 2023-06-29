Экскурсии организуют в День семьи, любви и верности Фото: Волонтерский центр Александро-Невского собора

В Краснодаре 8 июля проведут экскурсию по двум главным храмам города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра. Жители и гости города посетят войсковой Собор Святого Благоверного князя Александра Невского и Свято-Екатерининский кафедральный собор.

Участникам расскажут легенду о жизни Петра и Февронии, о традициях, связанных с Днем семьи, любви и верности. Экскурсия стартует в 10:00 у Собора Святого Александра Невского.

Запись ведется по телефону 8 (861) 218-97-77 и на сайте Туристско-информационного центра Краснодара. Уточняется, что группы формируются только по предварительной записи.

Напомним, День семьи, любви и верности отмечается с 2008 года в день памяти православных святых Петра и Февронии Муромских. Официально праздник утвержден Указом Президента РФ от 28 июня 2022 года.