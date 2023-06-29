В Краснодарском крае смарт-часы стали популярным подарком к школьным каникулам

Фото предоставлено пресс-службой Мегафон

В начале лета еженедельные продажи детских умных часов в сети МегаФона выросли в 1,5 раза. Особенно охотно в регионе дарят устройства в универсальном черном цвете — на них приходится 26% покупок. Почти так же популярны девайсы в розовой гамме с долей 27%.

Как сообщают аналитики оператора, наиболее востребованы в крае гаджеты для детей от брендов Elari, Jet и Aimoto. При этом каждые вторые купленные часы поддерживают 4G, что позволяет родителям не только видеть местоположение ребенка, но и общаться с ним по голосовой и видеосвязи.

Рейтинг самых популярных моделей в 2023 году выглядит следующим образом:

1. Elari FindMyKids Pingo 2G;

2. Elari KidPhone Fresh;

3. Fontel KidsWatch 4G;

4. Aimoto IQ с Марусей 4G;

5. Elari KidPhone 4G Round.

В среднем южане готовы потратить на умные часы для сына или дочки 3100 рублей. Как правило, приобретать их папы и мамы предпочитают в салоне, а не в интернет-магазине. Вероятно, часть покупок они делают вместе с детьми, которым интересно лично поучаствовать в выборе.

«Мы фиксируем активный спрос на детскую технику в регионе с мая этого года. Развивая розничную сеть, нам важен комфорт абонентов как при покупках гаджетов, так и в подключении связи от МегаФона и Yota. Для этого у каждого нашего клиента всегда есть выбор: сделать покупку с помощью сайта или прийти за консультацией в один из салонов компании», — сообщил директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

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