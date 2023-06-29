В крае прошло заседание оперативного штаба Фото: t.me/kondratyevvi

«Умные» камеры планируют установить во всех районах Кубани. Создание централизованной системы обсудили на заседании оперативного штаба, организованного по поручению Президента РФ. Совещание провел губернатор Вениамин Кондратьев.

«Поблагодарил правоохранительные органы за слаженную работу в минувшие выходные. Нам удалось сохранить стабильную обстановку в регионе. Сегодня ситуация требует максимальной бдительности и оперативного взаимодействия всех служб», – сказал глава региона.

В настоящее время на кубанских курортах находится почти 1 млн туристов. Для обеспечения безопасности интеллектуальные системы видеонаблюдения с распознаванием лиц планируют внедрить во всех муниципалитетах. «Умные» камеры разместят на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового пребывания людей.

Напомним, интеллектуальную систему видеонаблюдения с распознаванием лиц активно внедряют в Анапе.