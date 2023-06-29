В мэрии Краснодара объяснили массовую гибель рыбы в Карасунских прудах Фото: «Ъ-Кубань»

В Краснодаре начал массово гибнуть рыба в Карасунских прудах. В мэрии Краснодара озвучили причины.

Так, гибель рыбы связывают с интенсивной солнечной инсоляцей — облучением поверхностей и пространств прямыми солнечными лучами. Отмечается, что этот процесс провоцирует губительное перенасыщение биологическими элементами, пишет «Ъ-Кубань».

«На фоне появившихся публикаций о гибели рыбы усилена работа специальной комиссии по предотвращению загрязнения водных объектов. В рамках работы комиссии будет обеспечено обследование прибрежных территорий Карасунских прудов», – отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре выделили 20 млн рублей на проект благоустройства территории вдоль Карасунских прудов. В городе приведут в порядок каскад водоемов от Комсомольского микрорайона до КубГУ. Ранее их перевели в муниципальную собственность, поставили на кадастровый учет и сформировали земельные участки на всех территориях.