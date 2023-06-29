Спасатели расчистили затворы Краснодарского водохранилища от мусора Фото: «Кубань-СПАС»

Спасатели расчистили затворы Краснодарского водохранилища от мусора. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Во время дождей здесь произошел нанос веток и деревьев. В результате гидротехнические затворы засорились.

«Для распиловки крупных стволов деревьев и расчистки заторов спасатели использовали приемы промышленного альпинизма и бензопилы. Беспрепятственный проток воды в реку Кубань был обеспечен», – рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что власти проверили безопасность Краснодарского водохранилища. Они осмотрели стратегически важное гидротехническое сооружение.