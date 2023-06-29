В Тимашевске в 2023 году отремонтируют 5 многоквартирных домов по программе капремонта

Фото: пресс-служба администрации Тимашевска

В Тимашевске с начала лета начался плановый капитальный ремонт многоквартирных домов. За счет средств регионального Фонда капремонта в 2023 году в городе отремонтируют 5 многоэтажек.

– В этом году на цели капремонта будет израсходовано около 36 миллионов рублей. Это средства жильцов, вносимые в Фонд, и заимствованные средства. Отмечу ежегодный рост краевого финансирования в данном направлении. К примеру, в прошлом году общая сумма составляла порядка 20 миллионов. Администрация взаимодействует с собственниками домов, оценивает техническое состояние их имущества и при необходимости ходатайствует о сроках переноса капремонта на более ранние, – рассказал мэр Тимашевска Николай Панин.

В пресс-службе администрации уточнили, что всего в городе находятся более 250 многоквартирок, в 40 из них капремонт был проведен за последние 5 лет на общую сумму свыше 80 миллионов рублей. В домах заменили крыши, инженерные и коммунальные коммуникации – системы тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, отремонтировали фасады наружных стен.

При обнаружении некачественного ремонта мэрия Тимашевска оказывает помощь жильцам в ведении претензионной работы к подрядчикам. В 2022 году администрация совместно с Фондом добилась судебного понуждения подрядчика на исправление дефектов, допущенных в ходе капитального ремонта.