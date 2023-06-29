Больница Ленинградского района получила реанимационную систему для новорожденных Фото: admkrai.krasnodar.ru

Больница Ленинградского района получила реанимационную систему для новорожденных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Медоборудование для акушерско-гинекологического отделения закупили по нацпроекту «Здравоохранение».

Реанимационная система состоит из приборов, оценивающих физиологические параметры ребенка. Система контролирует дыхание малыша и поддерживает состояние при необходимости.

«Система поддерживает температурный режим и позволяет следить за основными показателями состояния здоровья малышей, в том числе недоношенных при проведении реанимации и интенсивной терапии», – отметила заместитель главврача по детству и родовспоможению Ленинградской районной больницы Оксана Махота.

В 2023 году в медучреждении появились на свет 152 малыша – 77 мальчиков и 75 девочек.