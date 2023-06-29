В Сочи с 1 июля запустят два круглосуточных автобуса в аэропорт

В Сочи запустят два круглосуточных автобуса в аэропорт Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи с 1 июля запустят два круглосуточных автобуса. Общественный транспорт будет доезжать до аэропорта. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский в своем telegram-канале.

В городе увеличат количество городских автобусов и рейсов. А к воздушной гавани запустят круглосуточные маршруты №105а и 558.

«Сейчас каждый день через автомобильные ворота города — пост Магри — въезжает и выезжает почти 13 тысяч автомобилей. И сейчас усиливаем работу, чтобы обеспечивать для жителей и гостей безопасность пребывания, транспортную доступность и понятную логистику», – отметил Алексей Копайгородский.

Кроме того, на курорте добавят новые рейсы пригородных электропоездов. Уточняется, что ежедневно их будет 75. А с 15 июля по 30 сентября в Сочи частично ограничат движение грузовиков. Автомобили не смогут проезжать днем по центральным улицам.

«К высокому сезону мы, как и планировали, с опережением завершили ремонты по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и убрали с улиц спецтехнику. По согласованию с федеральными дорожниками снято реверсивное движение на участках нашей главной трассы А-147», – добавил глава Сочи.