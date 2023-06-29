Управляющие компании Новороссийска задолжали за тепло и горячую воду почти полмиллиарда рублей

Фото: Булатов Алексей

Тепловики активно готовятся к зиме. Но долги управляющих компаний, ТСЖ и прочих потребителей несут угрозу выполнению всех запланированных мероприятий и бесперебойному теплоснабжению, сообщили в АО «АТЭК»:

-Мы собираем данные о должниках и передаем их в судебные, надзорные и правоохранительные органы. Только за последний год ими было возбуждено 13 уголовных дел! - сообщил директор по безопасности АТЭК Сергей Луговой.

Готовность домов к зиме определяется критериями, утвержденных приказом Минэнерго РФ № 103 от 12.02.13. УК, ТСЖ и прямым абонентам необходимо оплатить долги за тепло и горячую воду, выполнить гидравлические испытания и промывку системы отопления, а также проверить исправность приборов учета. В АТЭК бьют тревогу: в случае нарушения сроков готовности жилого фонда тепло такие объекты могут получить позже остальных!

Эти управляющие компании и ТСЖ имеют задолженность за тепло и горячую воду (без учета реструктуризованной задолженности)

Потребители Долг, в руб.

Управляющие компании

ООО "РосГосСервис" 25 620 832,50

ООО "Стройэкосервис" 16 425 106,57

МУП "ГУК" 13 949 734,49

ООО "Городская Управляющая Компания" 13 240 584,47

ООО "УК "Авангард" 13 137 605,65

ООО УК "НОРД ОСТ" 11 505 178,28

ООО "УК "ЛИДЕР" 10 172 857,46

ООО "ЕВРАЗИЯ-ПЛЮС" 9 612 624,96

ООО Управляющая компания"Ракурс" 8 813 116,88

ООО "УК "Новороссийск" 8 125 136,40

ООО "Новый город" 6 365 841,81

ООО "Стройсервис" 4 749 053,54

ЗАО "ЖУК" 4 718 495,40

ООО "Жилищная управляющая компания" 3 475 376,19

ООО "УК "ДОМ" 4 554 216,99

ООО "УО "Новороссийск" 4 254 580,65

ООО "УК "Оскар" 3 758 963,92

ООО "НовыйЖУК" 3 595 670,70

ООО "ПИК-Комфорт" 2 916 374,31

ООО " Наш дом Новороссийск" 2 915 026,81

ООО "УК "Доверие" 2 628 907,85

ООО "РЕГИОН" 2 610 879,40

ООО "Кубанская Управляющая Компания" 1 688 811,77

ООО "УК "Город" 1 646 038,82

ООО "Стабком" 1 579 855,60

ООО "Управляющая компания"Жуковский" 1 432 540,61

ООО "УО Мастер" 1 046 050,63

ООО "УК "ЮгНовоСервис" 943 223,40

ООО " Управляющая Компания "Август" 938 406,72

ООО "Управляющая компания Содружество" 918 904,79

ООО УК "ЛАВР" 783 208,12

ООО Управляющая Компания "Радуга Новороссийск" 746 483,07

ООО "УК "НовЖилСервис" 745 057,76

ООО "УК "Альтернатива" 652 388,83

ООО "Независимая жилищная компания" 418 068,67

ООО "Кубаньремстрой" 351 652,81

ООО "Арсенал" 283 737,57

ООО "Партнер-УКН" 210 760,97

ООО "РЕПИНО" 193 777,41

ООО "Оплот" 191 014,42

ООО "Жилищное управление Кубани" 157 003,93

ООО "МОРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" 133 721,00

ООО УК "Авангард" 130 591,37

Товарищества собственников жилья

ТСЖ "Оптимист" 3 071 530,14

ТСЖ "Новатор" 2 478 440,40

ТСН "ТСЖ 157" 2 031 620,32

ТСЖ "ЮГ" 1 578 896,54

ТСЖ "Два Капитана" 1 565 652,12

ТСН "ТСЖ Видова №157" 971 729,16

ТСЖ "Лагуна" 920 383,65

ЖСК "Заря" 878 814,61

ТСЖ N 22 830 903,61

ТСЖ "Пионерская, 25" 737 900,76

ТСЖ "Золотой дождь" 735 071,59

ТСЖ "Молодежное.28" 670 910,83

ТСЖ "Дружба плюс " 604 433,53

ТСЖ N 9 555 792,38

ТСЖ "Радуга" 326 416,21

ТСЖ "Медик " 234 286,55

ТСЖ "Юпитер" 200 009,27

ТСЖ "Ленина 59" 182 381,28

ТСЖ "Михайлова-1" 137 632,90