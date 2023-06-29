Девушке оказали первую помощь и транспортировали ее на носилках к автомобилю Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

В Сочи спасатели эвакуировали туристку с травмой ноги. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Все произошло вечером 28 июня на турмаршруте № 13 «К Ачипсинским водопадам». Туристка из города Люберцы спускалась со склона горы Ачишхо. В какой-то момент девушка подвернула ногу, не смогла идти сама и обратилась за помощью к спасателям.

«Спасатели уточнили координаты ее местоположения и на служебном автомобиле выехали к началу пешего маршрута. Далее пешком по тропе выдвинулись в район, указанный туристкой», – рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».

В 20:42 спасателям туристку удалось найти. На месте девушке оказали первую помощь и транспортировали на носилках по тропе к аварийно-спасательному автомобилю. После этого пострадавшую доставили в городскую больницу.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Сочи спасли собаку, сорвавшуюся с 10-метрового обрыва. Пса уже вернули хозяину.