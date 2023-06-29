Автопарк больницы Горячего Ключа пополнился 10 автомобилями

Горбольница города Горячий Ключ получила 10 новых легковых автомобилей. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Городская больница Горячего Ключа получила 10 новых легковых автомобилей. Машины приобрели в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

«Новый автотранспорт закреплен не только за горбольницей, но и за населенными пунктами, находящимися в отдаленных районах. Мы можем оперативно перевозить пациентов и доставлять лекарства. Кроме того, все новые автомобили, полученные в рамках нацпроекта, уже забрендированы. Нанесение единого логотипа «Служба здоровья» увеличивает узнаваемость медицинского транспорта», – сказал главврач городской больницы Виктор Дегтярев.

В автопарк лечебного учреждения передали автомобили марок Лада «Соболь», «Гранта» и «Гранта Универсал». Всего же в рамках реализации региональной программы в медицинские организации Кубани передали более 800 машин за три года.