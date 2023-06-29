В Адыгее после прокурорской проверки пенсионерка сменит аварийное жилье на новый дом

Пенсионерка все же переедет в комфортное и новое жилье. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожилая жительница Адыгеи проживала в доме, который был признан аварийным еще в 2016 году. Но даже и этого ветхого жилья пенсионерка могла лишиться и оказаться на улице. На момент расселения аварийного дома оказалось, что женщина потеряла все документы, подтверждающие право владения и пользования помещением.

«Несмотря на то, что были доказательства, что женщина проживала там с 1986 года, орган местного самоуправления на основании судебного решения установил право собственности на указанное помещение, как на бесхозное имущество», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

С вердиктом судью женщина потеряла право претендовать на улучшение жилищные условий. Прокуратуры Майкопского района провела проверку, после которой были получены данные, свидетельствующие о наличии законного права женщины на указанное жилое помещение. Прокуратура района в судебном порядке установила за пенсионеркой право собственности на эти квадратные метры и восстановила ее право на предоставление благоустроенного жилого помещения взамен аварийного.