В Майкопе возбуждены два уголовных дел по так называемому подлому денежных купюр

В Майкопе мошенники обманули продавцов используя схему "подлома" купюр. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию Майкопа поступила информациях сразу о двух фактах мошенничества с использованием так называемого «подлома» денежных купюр. Мошенники действуют следующим способом: либо просят разменять крупную на более мелкую, после чего отказываются от обмена, либо настолько запутывают продавца, что тот забывает, расплатились ли с ним за товар. В обоих вариантах предприятие несет убытки, а мошенники наживаются.

«С одним из заявлений обратилась 26-летняя продавщица из магазина подарков. В торговое помещение пришла незнакомка, которая стала активно интересоваться товаром, задавая, при этом, различные вопросы. Выбрав для себя покупки, покупательница достала пятитысячную купюру. В это же время в магазин вошел еще один неизвестный, который также стал отвлекать продавца вопросами. В результате данного диалога, потерпевшая вручила незнакомке и товар, и сдачу на 4 тысячи рублей, хотя изначально никаких денег не получала», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Похожий инцидент произошел и в одном из магазинов одежды Майкопа. Выбиравшая детские вещи покупательница всячески отвлекала 19-летнего продавца. В итоге, потеряв бдительность, девушка отдала и покупки, и сдачу на 4,4 тысячи рублей. Отсутствие пятитысячной купюры в кассе она заметила только при пересчете наличности.